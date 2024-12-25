كاساس: سنواجه البحرين بسعدون و10 لاعبين آخرين

أكد مدرب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، أن فريقه سيلعب بطريقة مختلفة في المواجهة المرتقبة أمام البحرين، اليوم، مشيراً إلى أن اللاعب مصطفى سعدون سيكون ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال كاساس في مؤتمر صحافي أمس «بكل تأكيد لن ألعب بالتشكيلة ذاتها التي شاركت أمام اليمن. كل مباراة لها ظروفها ولها خططها».

وأكد ثقته وتمسكه بسعدون، رغم الانتقادات التي تعرض لها اللاعب بسبب ما وصف بالخطأ الذي ارتكبه أمام اليمن.

وقال كاساس إن «سعدون ارتكب خطأ واحداً ومع ذلك تعرض للكثير من الانتقادات، وهذا يؤثر فيه، لكنه يستحق أن يكون في المنتخب. فكل اللاعبين يرتكبون أخطاء».

واعتبر المدرب الإسباني أن المنتخبين البحريني والعراقي متشابهان في الإمكانات وطريقة اللعب «لذلك ستكون مباراة قوية».