العراق والبحرين يغازلان بطاقة التأهل لنصف النهائي

تُقام اليوم مباراتان حاسمتان في الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26» المقامة حالياً في الكويت، إذ تلتقي السعودية مع اليمن، فيما يواجه العراق البحرين في المجموعة الثانية، حيث ستحدد نتيجة المباراتين بشكل كبير شكل المنافسة على بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي.

وشهدت الجولة الأولى فوز البحرين على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر «الأحمر» لائحة الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما تغلب العراق على اليمن بهدف دون ردّ، ليحتل «أسود الرافدين» المركز الثاني بالرصيد نفسه من النقاط، بينما يحل المنتخبان السعودي واليمني في المركزين الثالث والرابع من دون رصيد من النقاط.

ويتنافس منتخبا العراق والبحرين على بطاقة التأهل الأولى من المجموعة الثانية، خصوصاً أن الفائز في مواجهتهما اليوم سيرفع رصيده إلى ست نقاط، ويضمن بشكل كبير الصعود إلى المربع الذهبي، قبل خوض مباراة الجولة الثالثة.

ويسعى «أسود الرافدين» إلى ضمان التأهل مبكراً في رحلة الدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، خصوصاً أنه سيلتقي في الجولة الثالثة مع منتخب السعودية في مواجهة من العيار الثقيل، إذ إن فوز منتخب العراق يجعله في موقف جيد جداً قبل مواجهة «الأخضر».

أمّا منتخب البحرين فحقق انتصاراً مهماً على نظيره السعودي بعدما قدم مباراة قوية، مؤكداً أنه من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، بينما مباراته أمام حامل اللقب، تُعد الاختبار الأصعب في المجموعة الثانية، حيث إن حصوله على النقاط الثلاث يمنحه بنسبة كبيرة بطاقة التأهل وصدارة المجموعة.

في المقابل، تمثل المباراة الثانية التي تجمع السعودية مع اليمن أهمية كبيرة، إذ إن الخاسر سيصبح أول المودعين للبطولة، بينما الفائز سيدخل في منافسة قوية مع البحرين والعراق على بطاقتي التأهل للمربع الذهبي.

ويدخل «الأخضر» اللقاء ولا بديل أمامه غير تحقيق الفوز، ما يصعّب من مهمة منتخب اليمن في كتابة التاريخ، بتحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج.

من جهته، يأمل المنتخب اليمني أن يحصل على أول نقطة له في تاريخ مبارياته أمام نظيره السعودي في كأس الخليج، حيث حقق «الأخضر» العلامة الكاملة بفوزه في سبع مباريات جمعت الفريقين في البطولة، كان آخرها فوزه في النسخة الماضية بهدفين دون ردّ في الجولة الأولى من دور المجموعات.