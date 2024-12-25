الظفرة يتعادل مع بني ياس في بطولة ليوا الدولية
تعادل فريقا الظفرة وبني ياس 2-2، أول من أمس، ضمن منافسات بطولة ليوا الدولية الودية التي يستضيفها نادي الظفرة، حيث سجل لفريق بني ياس سيف صالح هدفين (63 و72)، وللظفرة محمد سواريه (45+6) وأحمد جاسم (80).
وفي مباراة ثانية، فاز الخلود السعودي على الجزيرة (2-1)، سجلهما للفائز مزياني ماوليدا (13) و (37)، وللجزيرة الكولومبي كارلوس زاماتا (78). ويشارك نادي الخلود السعودي بالفريق الأول، بينما تشارك بقية الفرق بتشكيلة تجمع الفريقين الأول والرديف.
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