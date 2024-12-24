بينتو: لا يوجد وقت كافٍ للتحضير بين المباريات

أكد مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو، أن «الأبيض» واجه صعوبة كبيرة في الاستعداد لمباراة الكويت في بطولة «خليجي 26» لضيق الوقت، مشيراً إلى أن التحضيرات تمت في غرفة الاجتماعات، موضحاً أن ضغط المباريات الكبير يضر كل المنتخبات المشاركة في البطولة وليس منتخب الإمارات فقط.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي، أمس: «لا يوجد وقت كافٍ للتحضير بين المباريات، أنهينا المباراة يوم السبت، وكان يوم الأحد راحة للاعبين، وأجرينا (أمس) تدريباً رئيساً لمباراة الكويت»، مضيفاً: «الوضع ليس مثالياً للتحضير للمباريات، لكن إذا كانت هذه قوانين البطولة فيجب التعامل معها».

من جهته، قال مدرب منتخب الكويت، الأرجنتيني خوان بيتزي، في المؤتمر الصحافي: «نسعى إلى تقديم كل شيء، لكن لا أعدكم بالفوز في اللقاء الذي أعتقد أنه سيحدد مصير الأزرق في البطولة». وأضاف: «منتخب الكويت أمام فرصة جديدة ونأمل تحقيق نتائج مُرضية».