ظروف متشابهة تجمع قطر وعُمان

يسعى منتخبا قطر وعُمان إلى الاقتراب من التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 26»، عندما يلتقيان الساعة 6:25 مساء اليوم على استاد جابر المبارك، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وتتشابه ظروف المنتخبين، بعدما تعادل «الأحمر» في افتتاح البطولة مع صاحب الأرض منتخب الكويت بهدف لكل منهما، كما تعادل «العنابي» مع منتخب الإمارات بالنتيجة نفسها لتتساوى المنتخبات الأربعة برصيد نقطة واحدة لكل فريق.

ويراهن «العنابي» على تفوقه التاريخي أمام «الأحمر»، حيث لم يخسر المنتخب القطري أمام منافسه منذ أكثر من 15 عاماً، عندما فاز المنتخب العُماني بهدف من دون رد في نصف نهائي «خليجي 19» في 14 يناير 2009، بينما لعب المنتخبان بعد ذلك 10 مباريات حقق خلالها «العنابي» الفوز في خمس مباريات، وتعادلا في العدد نفسه من المباريات.

ويرتبط منتخب قطر بذكرى جميلة من خلال آخر مواجهة جمعته مع المنتخب العُماني في كأس الخليج، حيث لعبا في نصف نهائي نسخة 2014 في السعودية، وحقق «العنابي» الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن ينال اللقب على حساب صاحب الأرض في النهائي، وهو آخر لقب حققه الفريق الذي يمتلك في رصيده ثلاثة ألقاب.

من جانبه، يخوض منتخب عُمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مباراة قوية في الافتتاح أمام نظيره الكويتي، حيث كان «الأحمر» الأقرب للفوز، لكن حصوله على نقطة يُعدّ نتيجة جيدة أمام الفريق المضيف.