الظنحاني: نسعى لتدارك أخطاء مباراة قطر

قال مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، خالد الظنحاني، إن مواجهة «الأبيض» أمام نظيره القطري في انطلاقة بطولة «خليجي 26»، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، مجرد بداية في هذه البطولة، مشيراً إلى أنهم سيسعون إلى تدارك الأخطاء التي صادفتهم في اللقاء.

وقال في تصريحات صحافية: «علينا الاجتهاد أكثر، وتحقيق الفرحة في نهاية المطاف».

وأضاف: «نحن كلاعبين نسعى لتقديم كل ما عندنا في المباراة المقبلة أمام الكويت لإسعاد الجمهور الإماراتي».