بينتو: سعيد بأداء اللاعبين.. وهدف قطر من خطأ دفاعي

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، عن سعادته بأداء اللاعبين، على الرغم من التعادل مع نظيره القطري 1-1 في انطلاقة بطولة «خليجي 26»، مشدداً على أن «الأبيض» كان الأفضل، لكنه تلقى هدفاً من خطأ في التمركز الدفاعي.

وقال في مؤتمر صحافي عقب المباراة: «المنتخب كان يستحق الفوز كونه كان الأفضل وقدم أداءً جيداً، وسنحت له فرص كثيرة للتسجيل». وأضاف: «حصلنا على نقطة واحدة، وكانت مباراة صعبة بين منتخبين جيدين، إلا أننا تمكنّا من السيطرة على معظم فترات اللقاء، وخلقا فرصاً كثيرة».

وتابع: «من المهم جداً التركيز على المباراة المقبلة أمام الكويت، والعمل على استشفاء اللاعبين».

من جهته، أكد مدرب منتخب قطر، الإسباني لويس غارسيا، أنه كان يعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة لكونه يملك لاعبين جيدين، مشيراً إلى أن لاعبيه قاموا بعمل جيد، وأنه راضٍ عن ما قدموه خلال اللقاء، وفخور بكونهم قاتلوا حتى آخر دقيقة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «رغم أن المنتخب القطري سجل الهدف الأول من ركلة جزاء، إلا أنه تراجع بعد ذلك، لكنه عاد مجدداً في الشوط الثاني، وأصبح نداً للمنتخب الإماراتي».