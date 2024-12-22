4 ميداليات ملونة للإمارات في آسيوية الشطرنج بالعين

حقق لاعبو ولاعبات الإمارات أربع ميداليات (ذهبيتان وفضية وبرونزية) في منافسات البطولة الآسيوية للشطرنج السريع للهواة المقامة في مدينة العين وتختتم اليوم الأحد.

وأحرز لاعب الإمارات ونادي الشارقة، حمد عصام، المركز الأول حاصداً الميدالية الذهبية، وجاء الأوزبكي محمد رضا، ثانياً، وحل ثالثاً لاعب الإمارات ونادي الفجيرة محمد سعيد الليلي.

وفي منافسات السيدات، أحرزت وافية درويش المعمري لاعبة نادي العين الميداليات الذهبية، وتلتها ثانية عنود عيسى لاعبة نادي فتيات الشارقة، فيما حلت ثالثة الهندية موهانتي سامراكي.