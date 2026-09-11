هزاع بن زايد يُقدِّم واجب العزاء للاعبَي نادي العين سفيان والحسين رحيمي في وفاة والدهما

قدَّم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء للاعبَي نادي العين سفيان والحسين رحيمي في وفاة والدهما محمد رحيمي، وذلك خلال زيارة قام بها سموّه إلى مقر نادي العين.

وأعرب سموّه عن صادق تعازيه ومواساته لسفيان والحسين رحيمي وأفراد أسرتهما، داعياً الله العلي القدير أن يتغمَّد الفقيد بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهما، أعرب اللاعبان سفيان والحسين رحيمي عن شكرهما وتقديرهما لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على هذه اللفتة الكريمة ومواساته لهما، مثمّنين زيارة سموّه وما حملته من مشاعر إنسانية صادقة كان لها بالغ الأثر في تخفيف مصابهما.

وشارك في تقديم واجب العزاء للأخوين رحيمي أعضاءٌ من الجهازين الإداري والفني لنادي العين، وعددٌ من المسؤولين في النادي.