بث مباشر.. قمة الإمارات وقطر في خليجي 26

يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس الخليج لكرة القدم رقم 26 «خليجي 26»، التي تنطلق اليوم في الكويت، بخوض مواجهة قوية أمام منتخب قطر عند الساعة الـ11 من مساء اليوم، على استاد جابر المبارك في الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من الكويت وعمان، إذ يأمل «الأبيض» أن يستدعي ذكريات آخر مواجهة جمعته أمام «العنابي» الشهر الماضي.

أعلن المدرب باولو بينتو عن تشكيلة منتخب الإمارات

مدرب منتخب قطر لويس غارسيا دفع بالقوة الضاربة

📋 | اخـتـيـارات لويـس غـارسـيـا 👨‍🏫



لمواجهة منتخب الإمارات في أولى

مبارياتنا في #خليجي_زين26 🏆.#العنابي pic.twitter.com/2M9jGgj2fF — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 21, 2024

وصول لاعبي "الأبيض" إلى ملعب المباراة

منتخب قطر يصل إلى استاد جابر المبارك الصباح

الحكم الروماني إستفان كوفاكس يطلق صافرة انطلاق المباراة