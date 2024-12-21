بث مباشر.. قمة الإمارات وقطر في خليجي 26
يفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس الخليج لكرة القدم رقم 26 «خليجي 26»، التي تنطلق اليوم في الكويت، بخوض مواجهة قوية أمام منتخب قطر عند الساعة الـ11 من مساء اليوم، على استاد جابر المبارك في الكويت، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً كلاً من الكويت وعمان، إذ يأمل «الأبيض» أن يستدعي ذكريات آخر مواجهة جمعته أمام «العنابي» الشهر الماضي.
أعلن المدرب باولو بينتو عن تشكيلة منتخب الإمارات
تشكيلة الأبيض للمواجهة الأولى أمام قطر في #خليجي_زين26 📋 #منتخب_الإمارات #منصور_يا_منتخبنا pic.twitter.com/ArnYFEDdPl— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 21, 2024
مدرب منتخب قطر لويس غارسيا دفع بالقوة الضاربة
📋 | اخـتـيـارات لويـس غـارسـيـا 👨🏫— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 21, 2024
لمواجهة منتخب الإمارات في أولى
مبارياتنا في #خليجي_زين26 🏆.#العنابي pic.twitter.com/2M9jGgj2fF
وصول لاعبي "الأبيض" إلى ملعب المباراة
الأبيض هنا 📍— UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) December 21, 2024
الأبيض في استاد جابر المبارك الصباح 🏟️#منتخب_الإمارات #منصور_يا_منتخبنا#خليجي_زين26 #قطر_الإمارات pic.twitter.com/zANsUPjOSh
منتخب قطر يصل إلى استاد جابر المبارك الصباح
🇶🇦🏟️ pic.twitter.com/2Yi4sb13VQ— الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) December 21, 2024
الحكم الروماني إستفان كوفاكس يطلق صافرة انطلاق المباراة
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