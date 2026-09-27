«الانضباط» ترفض احتجاج البحرين ضد مشاركة اللاعب القطري مادبو      

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في الاتحاد الخليجي لكرة القدم رفضت احتجاج المنتخب البحريني ضد مشاركة لاعب المنتخب القطري عصام مادبو، خلال مباراة المنتخبين في منافسات «خليجي 27»، وذلك لعدم تقديم الاحتجاج ضمن المهلة الزمنية المحددة بعد نهاية المباراة.

وأكد مصدر في اللجنة المنظمة لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط لم تنظر في مضمون الاحتجاج من الناحية الفنية، وإنما جاء الرفض بسبب عدم استيفاء الجانب الإجرائي المتعلق بموعد تقديمه، مشيراً إلى أن البحرين لم تقدم احتجاجها خلال الوقت المحدد عقب المباراة.

وأوضح المصدر في الوقت نفسه أن العقوبة الموقعة على مادبو على خلفية مشاركته مع المنتخب القطري في كأس العالم لا يتم تطبيقها في «خليجي 27»، وبالتالي لا تنتقل تلك العقوبة لتصبح نافذة في منافسات كأس الخليج.

وكانت مشاركة مادبو مع المنتخب القطري قد أثارت اعتراض الجانب البحريني، الذي تحرك رسمياً بعد المباراة، إلا أن عدم تقديم الاحتجاج في الموعد المحدد حال دون قبوله من جانب لجنة الانضباط، ليبقى فوز قطر ونتيجة المباراة كما هما.