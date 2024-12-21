العراق واليمن في "خليجي 26".. مفاتيح الفوز بيد "المحترفين"

يتقابل العراق "حامل اللقب" مع نظيره اليمني الأحد (الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت الإمارات) على استاد جابر المبارك في نادي الصليبيخات الذي يتسع لـ15 ألف متفرج.

ويسعى المنتخب العراقي لتأكيد تفوقه ومستواه الثابت في تصفيات المونديال، إذ يحتل وصافة مجموعته بفارق ثلاث نقاط خلف كوريا الجنوبية.

واستعد العراق بدون خوض أي مباراة ودية في معسكره في الدوحة لمدة ثمانية أيام، تدرب الجمعة للمرة الأولى على استاد نادي الكويت بقيادة مدربه الإسباني خيسوس كاساس الذي بدأ الإشراف عليه في 2022 وقاده إلى اللقب الأخير على أرضه في البصرة.

ويعول كاساس على الهداف أيمن حسين وزيدان إقبال (أوتريخت الهولندي) ولاعب وسطه علي جاسم (كومو الإيطالي).

قال كاساس السبت في مؤتمر صحافي: "التكهنات صعبة في هذه المجموعة وأعمل على منح الفرصة للاعبين الشباب".

بدوره، قال رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال: "بطولات كأس الخليج التي لعبت فيها سابقا كانت تعتمد على عدد من النجوم في إحداث الفارق بينما البطولات الحالية تعتمد على اللعب الجماعي".

في المقابل ، يسعى المنتخب اليمني، بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، إلى تحقيق فوزه الأول في هذه البطولة منذ مشاركته الأولى في الكويت عام 2003 حيث خاض 33 مباراة تعادل فيها 6 مرات.

ودخل المنتخب اليمني في معسكر خارجي في ماليزيا حيث خاض عددا من الوديات مع فرق ماليزية لتعويض عدم انتظام الدوري اليمني بسبب الأوضاع الأمنية. تعادل أمام الكويت (1-1) في معسكره بالدوحة وخسر أمام عمان 0-1 في مسقط.

ويمتلك المنتخب اليمني عددا من المحترفين في الدوري العراقي، على غرار المدافع حمزة الريمي (الطلبة)، لاعبي الوسط جهاد عبد الرب (الموصل) وناصر محمدوه (زاخو)، بينما يعول المدرب ولد علي على المهاجمين حمزة محروس (أهلي صنعاء) وعبد العزيز مصنوم (العروبة السعودي).