منتخب الإمارات يتأهل لنهائي كأس آسيا للبادل للناشئين

تأهل منتخب الإمارات للبادل، إلى نهائي بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 18 عاما ، في نسختها الأولى، والمقامة منافساتها حاليًا في مملكة البحرين، وذلك بعد فوزه مساء أمس الجمعة على نظيره الإيراني 2-1 في مباراة نصف النهائي.

وسيلتقي منتخب الإمارات في النهائي المقرر إقامته مساء اليوم "السبت" مع نظيره الياباني، الذي تغلب بدوره على منتخب لبنان في مباراة نصف النهائي.

وسبق أن فاز منتخبنا على نظيره الياباني بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث تأهل المنتخبان إلى الدور نصف النهائي.