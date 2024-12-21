الوحدة يتعاقد مع السلوفيني ميلانيتش

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم التعاقد مع المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفاً للنرويجي روني ديلا، الذي أُقيل من منصبه عقب نهاية الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين. وذكر النادي على حسابه في «إكس» أنه أكمل إجراءات التعاقد مع المدرب السلوفيني، مبيناً: «تعاقدت شركة الوحدة لكرة القدم مع السلوفيني داركو ميلانيتش، حيث رحب مجلس إدارة النادي بالمدرب الجديد، متمنياً له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الاستحقاقات المهمة المقبلة».

من جانبه، أعرب المدرب الذي سبق له الإشراف على تدريب بني ياس، عن بالغ شكره وتقديره لقيادة وإدارة النادي، وثمن الاحترافية في إتمام إجراءات التعاقد، معرباً عن فخره وسعادته بالتوقيع مع نادي الوحدة الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة.