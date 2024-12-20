كاساس يُعلن قائمة العراق في «خليجي 26»

أعلن مدرب منتخب العراق، الإسباني خيسوس كاساس، أمس، القائمة النهائية لخوض منافسات (خليجي 26)، التي تستضيفها الكويت بداية من غدٍ، وضمت القائمة 26 لاعباً، هم: محمد حسن وكميل سعد وجلال حسن، وزيد تحسين وريبين سولاقا وعلي عدنان، وأحمد يحيى ومناف يونس وعلي فائز، وآدم طالب وأحمد مكنزي ومصطفى سعدون ومهند جعاز، وإبراهيم بايش وعلي جاسم وزيدان إقبال، وأمير العماري وأمجد عطوان ويوسف أمين، وبيتر كوركيس ولوكاس شليمون وأحمد ياسين، وماركو فرج وعلي يوسف ومهند علي، وأيمن حسين وأمين الحموي.. ويلعب العراق حامل لقب البطولة ضمن المجموعة الثانية إلى جوار السعودية والبحرين واليمن.