أسماء لامعة تغيب عن صفوف «العنابي» في «خليجي 26»

يرزح المنتخب القطري لكرة القدم تحت وطأة ضغوط كبيرة منذ انطلاقة تصفيات مونديال 2026، بنتائج مخيبة لبطل آسيا في النسختين الأخيرتين في 2019 و2023، أدخلته نفقاً صعباً في سباق التأهل المباشر.

وباتت كأس الخليج في نسختها الـ26 التي تنطلق غداً في الكويت، ملاذ «العنابي» من أجل استعادة الثقة التي اهتزت كثيراً، فطالت الجهاز الفني السابق، وعصفت ببعض العناصر.

وسبق أن حقق منتخب قطر لقب كأس الخليج العربي ثلاث مرات من قبل، أعوام 1992 و2004 و2014، ويطمح لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 10 أعوام.

وكان الاتحاد القطري قد أقال الإسباني «تينتين» ماركيس لوبيس، مدرب المنتخب الأول، وعين مساعده ومواطنه لويس غارسيا مدرباً مؤقتاً، في قرار كان متوقعاً بالنسبة للأول، وخياراً ضيقاً فرضته الظروف بالنسبة للبديل.

وبحث الاتحاد خلال الفترة السابقة عن مدرب بديل، حيث دخل في مفاوضات مع الكرواتي زلاتكو داليتش، الذي وإن زار الدوحة ودرس العرض، لكنه فضل استكمال عقده مع منتخب بلاده حتى عام 2026.

وكان الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب الدحيل أحد الحلول، لكن الاتفاق لم يتم بين الطرفين، ليجد الاتحاد نفسه أمام خيار مدرب إسبانيول السابق غارسيا.

المدرب الجديد، وبعد ساعات من تعيينه، اختار قائمة خلت من أسماء وازنة على غرار البرازيلي الأصل إدميلسون جونيور، والمدافعين عبدالكريم حسن وخوخي بوعلام ولاعب الوسط الدفاعي عبدالعزيز حاتم، في خطوة تبدو مستغربة في ظل وجود اللاعبين الأربعة أساسيين في تشكيلات لوبيس الأخيرة، فيما لم يستدع الحارس المخضرم سعد الشيب.

ومنيت قطر بثلاث خسارات في المباريات الست في المجموعة الأولى، مكتفية بانتصارين وتعادل، جامعة سبع نقاط فقط احتلت بها المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن الإمارات الثالثة، وست عن أوزبكستان الثانية، وتسع عن إيران المتصدرة، لتفقد منطقياً فرصة التأهل المباشر إلى كأس العالم باحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني.

ويلعب المنتخب القطري خلال كأس الخليج في المجموعة الأولى، حيث سيستهل المشوار بمواجهة الإمارات غداً، قبل أن يلاقي المنتخب العماني يوم 24 الجاري، ثم ينهي الدور الأول بملاقاة المنتخب الكويتي المضيف يوم 27 الجاري.