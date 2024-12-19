اللجنة المنظمة لـ «خليجي 26» تدرس تقديم موعد مباراة الإمارات وقطر إلى الخامسة عصرا

تدرس اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 26، تقديم موعد مباراة المنتخب الإماراتي ونظيره القطري، والمقرر إقامتها مساء السبت في افتتاح مباريات المجموعة الأولى، لتقام عند الخامس عصراً بتوقيت الإمارات، بدلا من موعدها، المقرر سابقا عند الـ11 مساءً، لإتاحة الفرصة أمام جماهير البلدين لحضور حفل الافتتاح الذي يسبق مباراة الكويت وعمان المقررة في التاسعة مساء.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام كويتية تم دراسة الموعد المقترح الجديد لمباراة الإمارات وقطر من قبل اللجنة المنظمة، وسيتم الإعلان رسميا خلال ساعات.

ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف، أنه تم توجيه الدعوة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، السويسري جياني إنفانتينو، لحضور افتتاح خليجي 26، الذي يقام خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى الثالث من يناير المقبل كما تم توجيه الدعوة لعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، ومسؤولين في الدول الخليجية لحضور حفل الافتتاح والذي ستعكس فقراته شعار البطولة، «المستقبل خليجي».

وقال اليوسف في تصريحات صحافية إن حفل الافتتاح سيكون مميزاً بكافة تفاصيله، وأعد له بعناية تامة، ومتّسقاً تماماً مع شعار «المستقبل خليجي»، مضيفاً تم التعاون مع شركات عالمية متخصصة في تنظيم الاحتفالات والفعاليات الرياضية العالمية لأجل حفل افتتاح مميز لبطولة «خليجي زين 26»، وستكون هناك مفاجئة كبيرة في انتظار الجماهير التي ستُتابع الحفل سواء في الملعب أو عبر شاشات التليفزيون.

وأضاف: «الملاعب جاهزة لاستضافة منافسات خليجي 26 بعد الافتتاح الرسمي لاستاد جابر مبارك الحمد الصباح، ونشكر جميع العاملين الذين واصلوا العمل بكل طاقاتهم على مدار الساعة لإنجاز هذا الصرح الرياضي، واظهاره بأجمل صورة ممكنة»