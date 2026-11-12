إلغاء حفل افتتاح "المسرح الخليجي" في الفجيرة

أعلنت اللجنة المنظمة للدورة ال 15 من مهرجان المسرح الخليجي في الفجيرة إلغاء حفل الافتتاح، مراعاةًً للظروف الراهنة التي تمر بها الإمارة بعد الحادث المروري الذي أودى بحياة 14 شخصاً وإصابة 30 آخرين.

وأكدت استكمال فعاليات المهرجان وفق البرنامج المعتمد، اعتباراًً من غدٍ، من دون تغيير في جدول العروض والفعاليات المصاحبة، مع نقل فقرات حفل الافتتاح إلى حفل الختام، لتقديمها بالصورة التي تليق بمكانة المهرجان وضيوفه.

وأعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للضيوف والمشاركين على تفهّّمهم وتعاونهم.