دبا الحصن يواجه فريق الكويت في افتتاح «خليجي اليد»

أفرزت نتائج قرعة البطولة الخليجية الـ41 للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد التي أقيمت، أمس، في عمان، عن وقوع ممثل الإمارات دبا الحصن في المجموعة الثانية بجوار كل من الكويت الكويتي والعربي القطري وعمان العماني، في البطولة التي تقام على مجمع السلطان قابوس من 15 إلى 24 فبراير المقبل.

وجاءت مهمة حامل اللقب فريق الريان القطري صعبة، بعد أن وضعته القرعة على رأس المجموعة الأولى بجوار النور السعودي، والنجمة البحريني، والسيب العماني.

ويدشن دبا الحصن مشواره في البطولة، يوم 16 فبراير، بلقاء الكويت الكويتي، قبل أن يواجه يوم 18 من الشهر ذاته فريق عمان العماني، ويختتم مبارياته في دوري المجموعات يوم 20 فبراير بلقاء العربي القطري.