كروس يرغب في الاختفاء عن الأنظار

قال لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم والمنتخب الألماني السابق، توني كروس، إنه سيختفي عن الأنظار بعد فترة مزدحمة بالنشاط حتى بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وقال كروس في المدونة الصوتية «إينفاخ مال لوبين» التي يديرها مع شقيقه فيليكس كروس: «أريد فقط الحصول على بعض الراحة لنفسي».

وأضاف: «لا أرغب بالضرورة في الظهور العلني، أو نقل تصريحات على لساني في الصحف خلال الأشهر المقبلة»، وتُوّج كروس (34 عاماً) بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في 2014، كما تُوّج بستة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، كان آخرها المباراة الأخيرة التي لعبها مع ريال مدريد، في يونيو الماضي.