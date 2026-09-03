ألمانيا: باب قطار فائق السرعة ينفتح أثناء سيره

قالت الشرطة الألمانية، أمس، إن باباً في قطار فائق السرعة «آي سي إي»، كان يقل 238 راكباً، انفتح أثناء سير القطار بسرعة نحو 200 كيلومتر في الساعة، ما استدعى إطلاق عملية طوارئ واسعة النطاق، وأوقف السائق على الفور القطار، المتجه من ميونخ إلى دورتموند، بالقرب من مدخل نفق في منطقة كارلشتات بولاية بافاريا جنوبي البلاد، مساء أول من أمس، ولم يتعرض أي من الركاب لإصابة، وقالت شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، إنه لم يكن هناك أي عطل فني في القطار، وأضافت متحدثة باسم الشركة: «أبواب قطارات (آي سي إي) لا تنفتح ببساطة أثناء تحرك القطار».

ورفضت «دويتشه بان» التعليق على احتمال أن يكون أحد الموجودين على متن القطار فتح الباب عمداً.

وبما أن السلطات لم تتمكن في البداية من استبعاد احتمال سقوط شخص من القطار، أطلقت عملية بحث على طول مسار السكك الحديدية، واستخدمت مُسيّرات وكلاباً بوليسية وطائرة مروحية، ولم يُعثر على أي شخص.