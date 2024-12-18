رونالدو يعلن ترشحه لرئاسة الاتحاد البرازيلي

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلية، رونالدو لويز نازاريو دي ليما، ترشحه رسمياً لانتخابات الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لخلافة الرئيس الحالي، إدنالدو رودريغيس، الذي تنتهي ولايته في مارس 2026، لكن الانتخابات ستجرى قبلها بـ12 شهراً، أي بعد ثلاثة أشهر، وقال رونالدو (48 عاماً) في بيان رسمي على حسابه في «إنستغرام»: «أريد اتحاداً برازيلياً محبوباً من البرازيليين، ويفرض احترامه على الجميع، أريد تغييراً جوهرياً بمشاركة الأندية والاتحادات والرياضيين والشركات الراعية وأنصار اللعبة، ومنح اللاعبين الأساسيين الدور الذين يستحقونه»، وأضاف: «من بين الدوافع الكبيرة لترشحي، رغبتي في استعادة الاحترام والهيبة اللذين لطالما تمتع بهما المنتخب البرازيلي، وهما أمر لا يملكه أي منتخب برازيلي حالياً».