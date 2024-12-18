تفوّق لاعبات نيوزيلندا وتتارستان في الدوري العالمي للسباحة بدبي

تفوقت لاعبات نيوزيلندا وجمهورية تتارستان في النسخة الثانية من «الدوري العالمي للسباحة الفنية»، الذي نظمه نادي «دبل دي الرياضية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في مجمع حمدان الرياضي، وشهد مشاركة 250 رياضية تنافسن في أربع فئات، ويمثلن أندية ومنتخبات من 15 دولة.

ووفقاً لبيان صحافي «حقق المركز الأول في منافسات الثنائي الحر للناشئات بوبوفا فاليريا وبيلجلازوفا أماليا من تتارستان برصيد 257 نقطة، وجاءت بالمركز الثاني جاسمين باردويلي وليني شولز من نادي سيكوانتيكس دبي بـ116 نقطة، وفي المركز الثالث شيكانا نيكا وشيشونوفا فيرا من نادي روسيا سالويت بـ100 نقطة».

وفي منافسات الاستعراض الحر للناشئات، حقق المركز الأول منتخب تتارستان بـ204 نقاط، يليه فريق بريشيا الإيطالي بـ144 نقطة، وفي المركز الثالث منتخب نيوزيلندا بـ127 نقطة.

وفي منافسات الفردي للناشئات، حققت روبي جودال من نيوزيلندا المركز الأول برصيد 166 نقطة، وفي المركز الثاني ليونيلي ماتي من نيوزيلندا بـ157 نقطة، وفي المركز الثالث سينثيا سوليو من فريق أوكلاند ميرميزد النيوزيلندي بـ155 نقطة.

أما في منافسات الثنائي الحر للشابات، حققت تيريزا صن وهوب وانغ من نيوزيلندا المركز الأول برصيد 220 نقطة، تلتهما أليكينا فيكتوريا وجاريفا أليكساندرا من جمهورية تتارستان بـ202 نقطة، وفي المركز الثالث نيتا ناتوبادزي وتيكلا جوجيليدزا من جورجيا بـ201 نقطة.