جمهور الوصل يجبر مارسينياك على غلق التعليقات في «إنستغرام»

تفاعل الحكم البولندي، سيمون مارسينياك، مع ردود أفعال جمهور نادي الوصل عقب إدارته مباراة «الإمبراطور» وشباب الأهلي في كأس سوبر إعمار، يوم الجمعة الماضي، التي انتهت بفوز «فرسان دبي» بركلات الترجيح وتتويجه باللقب للمرة السابعة في تاريخه.

وقرر الحكم، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، غلق خاصية التعليقات على آخر منشور له في منصة التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، بعدما شهد حسابه انتقادات عديدة من مشجعي الوصل، بداعي تسببه في خسارة «الأصفر» لفرصة الفوز بلقب كأس السوبر للمرة الأولى، بعدما حقق ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي، وأخفى مارسينياك التعليقات التي كتبها مشجعو الوصل، على المنشور الذي نشر فيه مقطع فيديو يتحدث خلاله عن عمله سفيراً لإحدى العلامات التجارية في بولندا.

وكان نادي الوصل قد أصدر بيان احتجاج على الأداء التحكيمي للطاقم البولندي الذي أدار مباراته أمام شباب الأهلي في كأس سوبر إعمار، بقيادة سيمون مارسينياك.

وأوضح «الإمبراطور» أن السبب في إصدار البيان، حرصه على دعم تطور كرة القدم الإماراتية، والحفاظ على سمعة التحكيم في البطولات كافة التابعة لرابطة المحترفين الإماراتية، والاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لافتاً إلى أن التحكيم من العناصر الأساسية في تعزيز مسيرة الاحتراف والتطور الرياضي في الإمارات. وأشار إلى أن الأداء التحكيمي في المباراة لم يرقَ إلى المستوى المأمول، وأثار شكوكاً لدى الجماهير.

واستعرض البيان عدداً من القرارات المثيرة للجدل، أبرزها عدم احتساب هدف للوصل في الدقيقة 18، بحجة ارتكاب مخالفة من مهاجم الوصل، مضيفاً: «تلك المخالفة غير واضحة، ولا تتماشى مع واقع اللعبة». ولفت إلى تغاضي الحكم عن ضربة جزاء للوصل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لوجود لمسة يد متعمدة من لاعب الفريق المنافس، «كانت تستدعي تدخل حكم الفيديو لمراجعة الحالة بشكل فوري».

. الوصل أصدر بيان احتجاج على الأداء التحكيمي للطاقم البولندي، الذي أدار مباراته أمام شباب الأهلي في كأس سوبر إعمار.