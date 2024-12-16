«هاتريك رأسيات» لابا يضرب مرمى الجزيرة

قاد المهاجم التوغولي، لابا كودجو، فريق العين للفوز على الجزيرة (3-1)، أمس، في الجولة الـ10 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الزعيم» رصيده إلى 18 نقطة (له مباراة مؤجلة)، فيما تجمد رصيد «فخر أبوظبي» عند 17 نقطة.

وبعد أن تقدم الجزيرة عن طريق نبيل فقير، الذي استغل عكسية فينسيوس ميلو، وحوّلها برأسه في المرمى «52»، تمكن لابا كودجو من التعديل للعين بضربة رأس وضعها في زاوية صعبة على الحارس علي خصيف «63».

وعاد اللاعب نفسه، ليمنح العين التقدم بضربة رأسية أيضاً مستثمراً عرضية كاكو «69».

ومن جُملة رائعة وزع بندر الأحبابي كرة بالمقاس على رأس لابا لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك الجزراوية «85».

من جهته، واصل النصر نتائجه الإيجابية بفوزه على خورفكان (3-1)، على الرغم من تقدم الضيوف بهدف عن طريق بيدرو هنريكي الذي حوّل عرضية ماتيوس إلى داخل الشباك «18».

وأدرك عادل تاعرابت التعادل من ضربة ثابتة أودعها على يسار الحارس «37»، قبل أن يضيف علي مبخوت الهدف الثاني حينما استقبل كرة داخل الصندوق وركنها في زاوية صعبة على حارس خورفكان «41»، ثم أحرز مانولو جابياديني الهدف الثالث من كرة علي مبخوت المرتدة من القائم «90+3».

بدوره، فرّط دبا الحصن بفوز في المتناول أمام ضيفه كلباء، واكتفى بالتعادل الإيجابي (2-2)، إذ تقدم دبا الحصن بهدف هيثم جويني «14»، وتمكن مهدي قائدي من إدراك التعادل لكلباء «57». ونجح ميدانا كاساما في أن يُعيد التقدم مجدداً لدبا الحصن «74»، قبل أن يتعادل كلباء بهدف سامان قدوس «90+8».