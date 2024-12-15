مدينة زايد الرياضية.. مرافق عالمية ومركز دولي للبطولات والأحداث

حافظت مدينة زايد الرياضية، منذ افتتاحها قبل 44 عاما، على مكانتها كصرح رياضي عالمي يضم مرافق رياضية وترفيهية على أعلى المستويات، ويجسد المكانة التي تحظى بها الرياضة في دولة الإمارات، والعاصمة أبوظبي.

وجاء قرار إنشاء مدينة زايد الرياضية تلبية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لتكون أيقونة رياضية فريدة تضم ملاعب ومنشآت للألعاب المختلفة، وتستضيف البطولات العالمية.

وتشهد "المدينة" حاليا المزيد من عمليات التطوير تلبية للطلب المتزايد على إقامة الفعاليات الرياضية في العاصمة أبوظبي، سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية، وكذلك الجانب الترفيهي، اذ تتميز بالعديد من المنشآت المخصصة لاستضافة فعاليات متنوعة على مدار العام.

ويعد استاد مدينة زايد الرياضية من الأشهر على مستوى المنطقة، منذ افتتاحه في عام 1980 حتى اليوم، إذ نال تقديرا بمعدل 100 من 100 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتبلغ سعة "الاستاد" 44 ألفا و260 مقعداً، فيما تبلغ مساحة العشب فيه 19 ألفا و910 مترا، ويحتوي على قاعات مخصصة للضيافة وأخرى للاجتماعات، ويستعد لاستضافة 3 عروض في جولة كولدبلاي العالمية " Music of the Spheres" في 11 و12 و14 يناير المقبل، فيما تستضيف المدينة أيضا الشهر المقبل منافسات الدوري العالمي للتنس.

وتضم المدينة مجمع التنس الدولي، الذي سيستضيف بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات في فبراير من العام المقبل، كما تضم المدينة صالة خليفة الدولية للبولينج، وصالة التزلج، وملاعب للسلة، والملاكمة، واللياقة البدنية، والبادل، وتنس الطاولة، ومبادلة أرينا.

وعلى صعيد ملاعب التدريب تضم المدينة، أفضل ملاعب لكرة القدم، وأفضل ملاعب للرجبي، عبر أكثر من 17 ملعباً مغطاة بالعشب الطبيعي ومجهزة بالإضاءة، ويحيط بها استاد للعرض يشمل 500 مقعدا، وتتضمن 3 ملاعب للرجبي، وملعبا للسوفت بول، وملاعب لكرة القدم داخل الصالات للفرق المؤلفة من 7 لاعبين أو 11 لاعباً.

بطولات عالمية وقارية

واستضافت مدينة زايد الرياضية، العديد من البطولات العالمية والقارية، أبرزها كأس الخليج أعوام 1982 و1994 و2007، وكأس آسيا للشباب 1985، وكأس آسيا 1996و2019، وكأس العالم للشباب 2003، وكأس العالم للأندية 2009 و2010.

كما استضافت بطولات أبوظبي العالمية للجوجيتسو، وبطولة العالم للجودو في مبادلة أرينا، والدوري العالمي للتنس، ومبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، والنسخة الأبرز من الأولمبياد العالمي الخاص التي أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط عام 2019.

وأكدت نوره الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة أن المدينة تعد إرثا رياضيا تاريخيا، شهد على مدار السنوات الماضية استضافة العديد من البطولات العالمية والقارية.

وقالت إن مدينة زايد الرياضية ليست صرحا رياضا فقط، بل هي مدينة جذب سياحي واقتصادي مهم في العاصمة أبوظبي، تقام على أرضها بطولات عالمية، وتشهد استضافة نجوم من جميع دول العالم وفي الألعاب الرياضية المختلفة، على مدار العام، مؤكدة أن العمل جار على إقامة العديد من البطولات المختلفة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركاء.

وأكد عمر آل علي الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة "نيرفانا" السياحية أن المدينة أيقونة عالمية تتمتع بجاذبية سياحية بالنسبة لنجوم الرياضة من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن الموسم الشتوي سيشهد المزيد من الأحداث الرياضية والترفيهية داخل المدينة، وأن "نيرفانا" ستسهم في دعم هذه الفعاليات والترويج لها بما يتناسب مع أهميتها، وفق خطط إستراتيجية واضحة تبرز الجانب الإيجابي للرياضة في الإمارات.

وقال طارق البحري، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، إن المدينة تواصل مسيرتها الرائدة في دعم الرياضة الإماراتية والعالمية، وذلك منذ تأسيسها في 1980، إذ شهدت العديد من البطولات الكبرى التي ستظل محفورة في سجلات التاريخ.

وأضاف: "فخورون بالتطوير المستمر في المدينة، ومواصلة جذبها المزيد من البطولات العالمية التي ستقام خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على تعزيز أبوظبي مكانتها كعاصمة عالمية للرياضة، ومركزا لاستضافة أكبر الأحداث والفعاليات المهمة".