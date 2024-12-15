تفاصيل صغيرة حسمت لشباب الأهلي «اللقب»

حسمت التفاصيل الصغيرة لقب «كأس سوبر إعمار» لمصلحة شباب الأهلي على حساب الوصل بركلات الترجيح 4-1 (الوقت الأصلي 2-2)، في مباراة كانت متكافئة، وشهدت تقلبات مثيرة، إذ تقدم «فرسان دبي» بثنائية قبل أن يتعادل «الإمبراطور» من ضربة جزاء في الوقت القاتل.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز التفاصيل التي لعبت دوراً في تتويج شباب الأهلي على النحو التالي:

خبرة البطولات

لعبت خبرة شباب الأهلي في التعامل مع النهائيات دوراً جوهرياً في حسم اللقب، وإن كان ذلك على حساب الأداء في بعض الأوقات، لاسيما أن الوصل كان الأكثر استحواذاً في المباراة.

وعرف «فرسان دبي» الحفاظ على التركيز، وتجنب التشتيت الذهني، على الرغم من تسجيل الوصل هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة، ليفرض ركلات الترجيح التي كان فيها شباب الأهلي الأكثر تركيزاً وجاهزية لتنفيذها مع تألق الحارس.

قلة الأخطاء

فاز شباب الأهلي بكأس السوبر لكونه الأقل ارتكاباً للأخطاء خلال المباراة، فيما ارتكب الوصل خطأ قاتلاً في كرة الهدف الأول الذي استقبله، أو على صعيد أخطاء التمركز الدفاعي، كما في الهدف الثاني.

في المقابل، استقبل «فرسان دبي» هدفين بصعوبة، الأول من لمسة رائعة للاعب نيكولاس خمينيز لم يتوقعها أحد بكعب القدم، أما الثاني فجاء من ركلة جزاء.

اختفاء علي صالح

ظهر بشكل واضح اختفاء تأثير نجم الوصل علي صالح خلال المباراة، ليتأثر الفريق بالدور الكبير الذي يقوم به، وقد يعود الفضل في ذلك لمدرب شباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا، الذي عرف كيفية التعامل مع مفاتيح اللعب الوصلاوية.

دكة البدلاء

ظهر بشكل كبير تأثير دكة بدلاء شباب الأهلي على المباراة، خصوصاً في الشوط الثاني، والتبديلات التي قام بها المدرب، إذ يضم الفريق دكة بدلاء بإمكانها صنع الفارق، مثل يحيى الغساني ومؤنس دبور، ورغم خروج أفضل لاعبيه وقائد الفريق كارتابيا، إلا أن الفريق لم يتأثر، وكانت له الكلمة العليا في الشوط الثاني بفضل هذه التغييرات.

إدارة المباراة

تفوق مدرب شباب الأهلي سوزا على مدرب الوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش، ولكن يحسب للمدربين التعامل بحذر، وتجهيز اللاعبين وتحضيرهم ذهنياً، لتصل المباراة إلى هذا الشكل من الإثارة، ورغم تأخر الوصل بهدفين إلا أنه عاد في الدقيقة 90+8، وفي المقابل عودة الوصل لم تؤثر على تركيز لاعبي شباب الأهلي في ركلات الترجيح، وكانوا الأكثر إيجابية في التسديد وحسم المباراة.