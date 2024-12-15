«إمبريال أمبرور» يحلق بلقب «نخلة جبل علي» في ميدان

ظفر الجواد «إمبريال أمبرور» المملوك لـ«ديفا ريسينغ» بإشراف المدرب بوبات سيمار، بلقب سباق «نخلة جبل علي»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لفئة «التكافؤ» لمسافة 1600 متر، في الشوط الخامس والرئيس من الأمسية الرابعة في موسم «كرنفال سباقات دبي»، التي نظمها نادي دبي لسباق الخيل أول من أمس، على مضمار ميدان، وتضمنت ثمانية أشواط، بلغ إجمالي جوائزها المالية 1.63 مليون درهم، ونافس على ألقابها 75 من خيرة الجياد المحلية والدولية.

وافتتحت الأمسية ببطولة «مجاني ستيكس» المخصصة للخيول العربية الأصيلة من الفئة الثانية «جروب2» لمسافة 1900 متر، والبالغ مجموع جوائزها 300 ألف درهم برعاية «نخيل»، وسجلت انتصاراً باهراً للجواد «أنليشيد» لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار وقيادة ريتشارد مولن، بعدما حقق البطل فوزه بزمن بلغ دقيقتين وست ثوانٍ و60 جزءاً من الثانية، بفارق 2.17 طول عن صاحب المركز الثاني «كانيلي دي فاوست» لفاتن مناصرة، وإشراف عادل مشاحي، وقيادة الفارس برناردو بينيرو.

وواصلت الإثارة طريقها نحو الشوط الخامس والرئيس الذي تبلغ جوائزه ربع مليون درهم، حين تمكن الفارس تاغ أوشيه من قيادة الحصان «إمبريال أمبرور» لفرض هيمنته على مجريات السباق، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و35 ثانية و97 جزءاً من الثانية، بفارق كبير بلغ 7.52 أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «خنجر» بشعار «شادويل» وإشراف المدرب مصبح المهيري وقيادة الفارس دانيال تودهوب.

وفي أكثر أشواط الأمسية إثارة، نجح الجواد «أواسيس بوي» المملوك للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف المدرب دووغ واطسون، من انتزاع لقب الشوط السابع «ند الشبا غاردنز» الذي امتد لمسافة 1400 متر وخصص لخيول فئة «التكافؤ» بجوائز بلغت 190 ألف درهم، بعدما قاده الفارس باتريك دوباس لقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و24 ثانية و73 جزءاً من الثاني، بفارق 0.22 طول عن «ماجيك بيتشن» لمحمد السبوسي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي.

«الضجة» يتألق

انتزع الجواد «الضجة» لناصر عسكر، وإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس دانيال تودهوب، انتصاراً صعباً في الشوط الثالث «سيتي ووك» الذي تبلغ جوائزه 160 ألف درهم، والمخصص لخيول فئة «التكافؤ»، بعدما قطع الجواد خط نهاية السباق الذي امتد لمسافة 1900 متر، بزمن بلغ دقيقتين و35 جزءاً من الثانية، بفارق نصف طول عن الجواد «فول أوف روم» لنقابة «إنتفورذاصن»، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.

«نيار» يبصم في الرابع

تُوّج الجواد «نيار» لـ«فابياه شاه» وإشراف المدرب دووغ واطسون وقيادة الفارس باتريك دوباس، بطلاً للشوط الرابع «كومو ريزيدينس» المخصص لخيول فئة التكافؤ لمسافة 1400 متر، وبلغت جوائزه 174 ألف درهم، بعدما قطع الجواد مسار السباق بزمن بلغ دقيقة و49 ثانية و19 جزءاً من الثانية، بفارق 4.6 أطوال عن ملاحقه «أتلانتك سكاي» لسعيد الرحومي، الذي حلَّ ثانياً بإشراف المدرب ذاته واطسون، وبقيادة الفارس أوسكار شافيز.

«فالديفيا» أفضل «المبتدئة»

دشّن الجواد «فالديفيا» لسلطان علي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، أول انتصاراته في عالم السباقات، بفوزه بلقب الشوط السادس «ذا كريس» المخصص للخيول «المبتدئة» لمسافة 2000 متر، وبلغت جوائزه 165 ألف درهم، بعد أن قاده الفارس كونور بيسلي لحصد انتصاره في زمن بلغ دقيقتين وست ثوانٍ و12 جزءاً من الثانية، بفارق 0.72 طول عن صاحب المركز الثاني «المختار» لذياب المزروعي، بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة سيف البلوشي.

سيمار يسطع بـ «هاتريك»

سطع نجم المدرب بوبات سيمار على مدار أشواط الأمسية الرابعة، بعد أن حصدت الخيول التي يشرف على تدريبها ثلاثة انتصارات «هاتريك»، إذ بجانب «أمبريال أمبرور» في الشوط الرئيس، تمكن الجواد «نوغول» المملوك لمولدير كوشيروفا، وقيادة الفارس أندرو سلاتري، من إهداء سيمار لقب الشوط الثاني «بالم بيتش تاور» المخصص لخيول السنتين لمسافة 1200 متر لفئة «التكافؤ» البالغ إجمالي جوائزه 175 ألف درهم.

وجاء الانتصار الثالث، بفوز الجواد «مندلسون باي» المملوك لنقابة «سيوتيد أند بوتيد للسباقات» بقيادة الفارس باتريك كوسغريف بلقب الشوط الثامن والختامي «دبي إيلان» الذي خصص لخيول فئة «التكافؤ» لمسافة 1900 متر، وبلغت جوائزه 210 آلاف درهم.

. 1.63 مليون درهم إجمالي الجوائز المالية للسباق.