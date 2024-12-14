دوري الدرجة الأولى الإماراتي.. يونايتد يهزم الفجيرة بنتيجة كبيرة!

فاز فريق يونايتد على مضيفه الفجيرة (5-3) اليوم السبت، ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى ليصبح رصيد يونايتد 14 نقطة في المركز الرابع، وتراجع الفجيرة إلى المركز السادس برصيد 11 نقطة.

وسجل للفائز الهولندي كوينسي بروميس (38)، والأرجنتيني لويس توريس (44.72) والبرتغالي أدريان دا سيلفا (49) و البوركيني عزيز سيريبي (82)، بينما سجل لأصحاب الأرض السنغالي إسماعيل سونكو (22) وعبدالرحمن جمعة(75)، والغاني باسط سيدو (90).

وتعادل مصفوت في ملعبه مع الحمرية (1-1) حيث سجل لأصحاب الأرض مطر بدجي (50)، وللضيوف إبراهيم موسى هارونا (30) ليصبح رصيد مصفوت 11 نقطة في المركز السابع، والحمرية سبع نقاط في المركز العاشر.

وتعادل مجد مع ضيفه الذيد (1-1) في المباراة التي اقيمت في ستاد طحنون بن محمد بنادي العين وسجل لأصحاب الأرض المصري محمد الحلاج (28)، و للضيوف النيجيري جويل اوديناكا (5) ليصبح رصيد مجد 6 نقاط في المركز الـ 12، والذيد بالمركز الـ11 في المركز الثامن.