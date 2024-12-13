العربي يهزم الجزيرة الحمراء ويتصدر دوري الدرجة الأولى

فاز فريق العربي على الجزيرة الحمراء 2- صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى،وليرفع رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الترتيب، بينما تجمد الجزيرة الحمراء عند 11 نقطة في المركز الرابع.

وسجل هدفي العربي رضا حنيوي (46) وماجد احمد (85)



وفاز نادي الإمارات بملعبه على ضيفه «غلف يونايتد» 2-1، وسجل لـ «الصقور» البرازيلي ميكايل سيفيرو (43) واليمني عادل وجدان (67)، فيما سجل للضيوف الموزمبيقي محمد فيريرا (90)، وأصبح رصيد الإمارات 14 رابعاً، بينما لدى«غلف يونايتد» أربع نقاط في المركز الأخير.

واستعاد دبا نغمة الإنتصارات بعد فوزه في ملعبه على «غلف إف سي» 5-2، وأصبح رصيده 19 نقطة في المركز الثالث، بينما لدى «غلف إف سي» ست نقاط في المركز 12، حيث سجل للفائز البرازيلي ديوغو دا سيلفا هدفين (9 - 82) والبرازيلي ادمونو ابوليناري و(25)، والبرازيلي ويسلي باتريك (47) وعامر عمر (64)، بينما سجل لفريق «غلف إف سي» البرازيلي رينر الفيس (17) والتشادي انور سوسال (19).