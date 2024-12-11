مدرب عُمان يستدعي 31 لاعباً استعداداً لـ «خليجي 26»

استدعى مدرب منتخب عُمان، رشيد جابر، 31 لاعباً للدخول في معسكر إعدادي، أمس، قبل المشاركة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 26)، التي تستضيفها الكويت بين 21 ديسمبر الجاري والثالث من يناير المقبل.

وسيشهد معسكر المنتخب العُماني خوض مباراة ودية مع اليمن في مسقط يوم الإثنين المقبل.

وتخوض عُمان المباراة الافتتاحية للبطولة أمام الكويت في 21 الجاري ضمن المجموعة الأولى على استاد جابر الدولي.

وبعدها بثلاثة أيام تلتقي مع قطر على استاد جابر مبارك الصباح قبل أن تختتم دور المجموعات بمواجهة الإمارات في 27 ديسمبر على الملعب ذاته.

وتضم المجموعة الثانية منتخبات العراق حامل اللقب والسعودية والبحرين واليمن.

وتُوّجت عُمان باللقب مرتين في عامي 2009 على أرضها، و2017 في الكويت.

وفيما يلي القائمة:

حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وفايز الرشيدي وإبراهيم الراجحي وبلال البلوشي.

المدافعون: محمد المسلمي وأحمد الخميسي وثاني الرشيدي وخالد البريكي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي وأمجد الحارثي وملهم السنيدي.

لاعبو الوسط: حارب السعدي وأرشد العلوي وعبدالله فواز وعاهد المشايخي وصلاح اليحيائي وعبدالرحمن المشيفري وجميل اليحمدي وحسين الشحري.

المهاجمون: عصام الصبحي وعبدالسلام الشكيلي وناصر الرواحي والمنذر العلوي ومأمون العريمي والفرج الكيومي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وغانم الحبشي وسلطان المرزوق.

. الإمارات ستواجه عُمان بختام دور المجموعات في 27 ديسمبر.