لابا وسفيان.. سلاحا العين لتخطي «حصون» كلباء الدفاعية

يأمل فريق العين مواصلة صحوته الفنية، حينما يحلّ ضيفاً على كلباء عند الساعة الـ19:30 من مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

وحقق العين انتصارين متتاليين تحت قيادة مدربه البرتغالي، ليوناردو جارديم، عاد بهما إلى أجواء الدوري، بعد سلسلة من النتائج المخيبة في بداية الموسم مع مدربه السابق، الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

وتوهج العين في الجولة الماضية من بطولة الدوري، حينما فاز برباعية نظيفة على بني ياس، وهو الانتصار الذي قفز به إلى المركز السادس، برصيد 14 نقطة، وبات قريباً من التقدم مركزين حال عاد من كلباء بالنقاط الثلاث.

ولايزال العين يملك مباراة مؤجلة أخرى مع شباب الأهلي، لم يتحدد موعدها بشكل نهائي من قبل رابطة المحترفين.

ويراهن العين على العودة القوية التي أظهرها مهاجمه الكونغولي لابا كودجو، إذ استعاد اللاعب خطورته بتسجيل ثلاثة أهداف في مباراة بني ياس «هاتريك»، لينتزع صدارة هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف، مع تواجد سفيان رحيمي، الذي سيكون رهاناً آخر على تخطي حصون كلباء الدفاعية.

ويُعد كلباء من أقل فرق الدوري استحواذاً على الكرة هذا الموسم بواقع 38%، مع قناعة المدرب رازوفيتش الكبيرة بأن الاستحواذ ليس الوسيلة الأهم لحصد النقاط، فلم يستقبل الفريق سوى سبعة أهداف فقط، ويحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة.