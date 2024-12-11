خمينيز: جميع الأندية تلعب أمام الوصل للفوز على البطل

أكّد لاعب الوصل، نيكولاس خمينيز، أن «الإمبراطور» سيخوض مباراة صعبة عندما يلتقي شباب الأهلي في كأس سوبر إعمار بعد غدٍ، مشدداً على أن فوز «الإمبراطور» باللقب يعيد رسم طريق الفريق في الموسم الجاري.

وقال خمينيز لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استعاد انتصاراته بفوزه على البطائح في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، مبيناً: «حققنا انتصاراً مهماً في الدوري، بعد فترة طويلة من غياب الانتصارات وصلت إلى خمس جولات متتالية».

وأضاف: «مواجهة شباب الأهلي يصعب توقع نتيجتها، حيث إن حظوظ الفريقين متساوية، والتفاصيل الصغيرة ستحسم هوية البطل، لذلك يجب أن نكون في كامل تركيزنا».

في المقابل شدد على أن دور جمهور الوصل مهم في دعم اللاعبين، وقال: «نراهن على جمهور الوصل في منح اللاعبين دافعاً إضافياً لتحقيق لقب كأس السوبر، إذ إن الحضور الجماهيري الكبير كان من أهم العوامل التي أسهمت في تحقيق ثنائية الدوري والكأس خلال الموسم الماضي، وهو ما ننتظره في استاد آل مكتوم، الجمعة أمام شباب الأهلي».

وأشار إلى أن الوصل يجب أن يتعلم من المباريات الماضية، وقال: «نعمل على تجنب الأخطاء التي حدثت في المباريات السابقة، حيث إنه على سبيل المثال تعادلنا مع الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم أننا قدمنا مباراة جيدة جداً، أمام منافس قوي، لكننا أهدرنا العديد من الفرص، خصوصاً في الشوط الأول الذي لعبنا خلاله بشكل رائع، ومن جانبي أهدرت أيضاً فرصة محققة، بينما تمكن المنافس من إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، بسبب بعض الأخطاء البسيطة».

وزاد: «الأمر تكرر في أكثر من مباراة، وهو ما يجب أن نلتفت إليه، ونكون أكثر تركيزاً وحرصاً على عدم ارتكاب هذه الأخطاء التي كلفتنا خسارة العديد من النقاط في المباريات الماضية».

أما عن سبب اختلاف أداء الوصل في الدوري مقارنة بتألقه في دوري أبطال آسيا للنخبة، قال: «لا يوجد سبب محدد، اللاعبون هم أنفسهم الذين يلعبون في البطولتين، لكن بالنسبة للدوري تكمن الصعوبة في أن جميع الأندية تلعب أمام الوصل بهدف الفوز على البطل، كما أن العديد من الأندية استعدت بشكل جيد جداً، وقدمت مستويات أسهمت في دخولها المنافسة منذ الجولة الأولى على اللقب، لكننا لدينا الفرصة للتعويض، إذ إن كل فريق خاض تسع مباريات، من إجمالي 26 جولة».

ولفت نيكولاس خمينيز إلى أن شباب الأهلي كانت ظروفه مشابهة للوصل في الموسم الجاري، وقال: «أرى أن نموذج شباب الأهلي في الموسم الماضي يمكننا تكراره، حيث إن الفريق لم يحقق نتائج جيدة في الدور الأول من الدوري، لكنه عاد إلى المنافسة بقوة على اللقب في الدور الثاني، ونافسنا بشكل كبير على المركز الأول، قبل أن نتمكن من التتويج بالدرع».

وتابع: «أرى أن الوصل لديه الفرصة لتعديل وضعه، وتحسين نتائجه، لكن بشرط أن نقاتل على تحقيق الفوز في جميع المباريات المقبلة، وأن نركز على أنفسنا فقط، من دون النظر إلى نتائج المنافسين، إذ إنني كما ذكرت البطولة مازالت في الدور الأول، لدينا الفرصة لتقليص فارق النقاط قبل بدء الدور الثاني، بينما حسابات النصف الثاني من الموسم تكون مختلفة وأكثر صعوبة، وعلينا التركيز في المباريات المتبقية حالياً من الدور الأول، بينما تركيزنا حالياً في المقام الأول على مباراة كأس السوبر التي تمثل أهمية كبيرة في منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة في المباريات المقبلة».