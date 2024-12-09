الشارقة يهزم دبا الحصن في افتتاح دوري اليد

فاز فريق كرة اليد في نادي الشارقة على ضيفه دبا الحصن في افتتاح بطولة الدوري العام بنتيجة (27-26)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الأولى من مرحلة الذهاب.

وسجلت الجولة مواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها، بفوز النصر على مليحة (28-27)، والوصل على الوحدة (27-20).

وفرّط دبا الحصن في فرصة إنهاء الشوط الأول متقدماً على الشارقة (14-13)، بعد أن تمكن لاعبو الشارقة من استعادة اتزانهم خلال مجريات الشوط الثاني وحسم المباراة في الدقائق الأخيرة بفارق هدف.