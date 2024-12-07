دوري الدرجة الأولى.. الظفرة يتعثر وحتا يستعيد نغمة الفوز

تعادل فريقا الفجيرة والظفرة بدون أهداف اليوم السبت في الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليفرط الظفرة بنقطتين ويصبح رصيده 20 نقطة محافظا على صدارة الترتيب، بينما اصبح رصيد الفجيرة 11 نقطة في المركز الرابع.

واستعاد حتا نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه مجد بهدفين نظيفين سجلهما وليان ليرا (45+2)، والنيجيري جودنيوس تشيمجينكيم (83)، ليصبح رصيد حتا 9 نقاط في المركز الثامن، ومجد 5 نقاط في المركز 13.

وفاز غلف يونايتد على يونايتد بهدفين نظيفين سجلهما الكاميروني سيدريك نانا (71) والسوداني عبدالله مهدي (90+3) ليصبح رصيد غلف يونايتد 4 نقاط بالمركز قبل الأخير، بينما مقابل 11 نقطة ليونايتد في المركز الخامس.

وتعادل الذيد مع ضيفه "غلف اف سي" (1-1)، وسجل للذيد ريجس توساتي (27) ولـ "غلف أف سي" التشادي أنور سوسال (13).

وبهذه النتيجة، أصبح رصيد الذيد 10 نقاط في المركز السابع، و"غلف اف سي" 5 نقاط في المركز 11.