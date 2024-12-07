جودي تحجز مقعدها في نهائي فردي بطولة الحبتور لتنس السيدات

تشهد ملاعب منتجع الحبتور جراند بالجميرا عصر اليوم نهائي تحدي الحبتور الدولية ال27 لتنس السيدات للفردي وللزوجي بعد ان تأهل الى نائي بطولة الزوجي الثنائي المصنف الاول على البطولة والمكون من التشيكية انستازيا ديبويك والروسية انستازيا تيخونوفا على حساب الزوجي المكون من الروسية تاتانيا روزوروفا والكرواتية تارا ورث بمجموعتين دون رد بواقع 6/4، و6/4، بعد مباراة استمرت ساعة و20 دقيقة.

وعلى صعيد الفردي تأهلت الى نهائي البطولة اللاعبة البريطانية جودي باريتش على حساب اللاعبة الصاعدة البلجيكية بصوفيا كوستولسو وبمجموعتين دون رد بعد مباراة مثيرة استمرت ساعة و32 دقيقة لتصبح جودي طرفا في النهائي.

وتحصل صاحب المركز الأول في بطولة الحبتور الدولية للتنس على 100 نقطة في تصنيفها بالاتحاد الدولي سواء الزوجي او الفردي اما صاحبات المركز الثاني فسوف يحصلن على 65 نقطة اما الجائزة المالية فسوف تحصل الفائزة في الفردي على مبلغ 15.239 ألف دولار وتحصل الوصيفة على 8.147 الف دولار اما على صيد الزوجي فيحصل الزوجي الفائز على مبلغ 5573 دولارا معا ويحصل الزوجي الوصيف على 2787 الف دولار كما يشهد الختام نهائي المراحل السنة ال11 لبطولة الحبتور المحلية المفتوحة للتنس للجنسين

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة لعدد من كبار المسؤولين عن الحركة الرياضية الشبابية واتحاد الامارات للتنس وعدد من رجال الاعمال.

واشاد رئيس حكام البطولة، ليث العاني بمراقبي الخطوط والذين بذلوا جهودا كبيرة، إذ لم يوجد أي اخطاء تذكر على مدار منافسات البطولة.

وقال: "شارك في إدارة مباريات البطولة 14 حكما من خمس جنسيات، اذ استعانت اللجنة المنظمة بطاقم حكام فلبيني يضم كل من ماريو ديريرا وجوناثان كاميرو رويل مورينو ودل مونتيليتو وادن البينو واين اسيفان وادغاردو ديليون وصمويل غليفيو الى جانب طاقم عراقي يضم ثلاثة حكام خط هم هاشم محسن وعلي كاظم وقصير قصاب، ومعهم المصري احمد عبد الفتاح والتونسية سارة براهم والصيني وجاكسي هانج .