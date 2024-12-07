منتخب القوة البدنية يظفر بـ 9 ميداليات آسيوية   

فاز منتخب الإمارات للقوة البدنية بتسع ميداليات (ذهبيتان وأربع فضيات وثلاث برونزيات)، خلال مشاركته في بطولة آسيا المقامة حالياً في أوزبكستان.

وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق كل من فيصل الزعابي في منافسات البنش بريس لوزن 94 كيلوغراماً، ومحمد الحميدي في منافسات الديدليفت لوزن 105 كيلوغرامات. كما أحرز الفضيات كل من فيصل الزعابي في المجموع العام، ومحمد الكعبي (ميداليتان في البنش بريس والديدليفت لوزن 94 كيلوغراماً)، وكانت الميدالية الرابعة من نصيب محمد الحميدي في المجموع العام لوزن 105 كيلوغرامات. وأحرز محمد الحميدي أيضاً برونزية السكوات في وزن 105 كيلوغرامات، وعزز فيصل الزعابي إنجازاته ببرونزية الإسكوات في 94 كيلوغراماً، فيما فاز محمد الكعبي ببرونزية المجموع العام. بدوره ثمّن رئيس بعثة المنتخب الوطني للقوة البدنية الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية محمد عبدالرحيم المري، الإنجازات التي تحققت، ووصفها بالمميزة.

ووصف المري منتخب الإمارات للقوة البدنية بأنه أصبح أحد أقوى منتخبات قارة آسيا.