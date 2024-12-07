تدريبات أسبوعية لمنتخب الدرّاجات استعداداً لبطولة العرب   

يواصل منتخب الدرّاجات استعداداته للمشاركة في البطولة العربية للمضمار، المقررة إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري، حيث يخوض تدريبات أسبوعية في مضمار زايد بالشارقة بتواجد مدرب المنتخب بدر علي ثاني، ومن المقرر أن يشارك المنتخب في البطولة بأربع فئات هي: الكبار والشباب والإناث والشابات.

وشهدت تدريبات المنتخب الأسبوع الماضي تواجد المدرب الكندي ريتشارد وولز، الذي حضر إلى الإمارات بطلب من الاتحاد لبحث ودراسة إمكانية تدريب المنتخبات الوطنية للطريق والمضمار، واستمر المدرب في التدريبات لمدة خمسة أيام، إذ حرص على تقييم الوضع والاجتماع مع الدرّاجين ورئيس الاتحاد وعدد من المسؤولين قبل أن يغادر الدولة.

كما شهدت التدريبات تواجد قائد المنتخب أحمد المنصوري، والبطلة الأولمبية صفية الصايغ، وبطل العرب سيف معيوف.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب بدر ثاني في تصريحات صحافية، أن «المنتخب سيشارك في البطولة بمجموعة جديدة من الدراجين الشباب، إذ نتطلع إلى بناء منتخب شاب قادر على المنافسات في البطولات المقبلة، سواء كانت عربية أو خليجية أو قارية».