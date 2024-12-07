عيد باروت مدرباً لنادي الحمرية في محطته التاسعة

أعلن نادي الحمرية التعاقد مع المدرب المواطن عيد باروت لقيادة الفريق الأول في الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى، خلفاً للروماني إيلي ستان الذي أقيل بسبب النتائج المتواضعة للفريق والتي قادته ليكون في المراكز المتأخرة للترتيب. وسبق لعيد باروت تدريب فرق محلية عدة هي: الجزيرة الحمراء والظفرة، والنصر والوصل والإمارات، والشعب والفجيرة، ودبا الفجيرة، إضافة إلى الحمرية المحطة التدريبية التاسعة له، فضلاً عن تدريبه المنتخب الوطني للناشئين والشباب.

وأُعلن عن التعاقد مع المدرب بحضور رئيس مجلس إدارة الحمرية، حميد حسن الشامسي، ويمتد عقد باروت لموسمين، انطلاقاً من الاستعداد للجولة الـ10 أمام مصفوت.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد الشامسي أن التعاقد مع باروت، يأتي لمجموعة من الاعتبارات على رأسها خبرته وإنجازاته، فضلاً عن دعم الكوادر الوطنية، موجهاً الشكر لإيلي ستان على فترته مع النادي، متمنياً له التوفيق في مشواره التدريبي.