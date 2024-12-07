عبدالله توري: النصر يبحث عن الفوز في كل مباراة

أعرب اللاعب الإيفواري، عبدالله توري، عن سعادته باللعب في نادي النصر، مشيراً إلى أن «العميد» يبحث عن الفوز في كل مباراة يخوضها في أي بطولة، وأن تبديله في أي مباراة أو غيابه عن التشكيل الأساسي يعود إلى الرأي الفني للمدرب، مؤكداً أنه تحت رغبة المدرب والنادي في أي وقت.

وتواجد عبدالله توري (20 عاماً) هذا الموسم في المباريات الثماني التي خاضها النصر في مسابقة الدوري، حيث ظهر في التشكيل الأساسي في مباراتين، بينما تم الدفع به في ست مباريات بعدما كان على مقاعد البدلاء، ونجح اللاعب في تسجيل هدفين وصناعة هدف في بطولة الدوري، إضافة إلى القيام بـ20 مراوغة بنسبة نجاح 70%.

ويرتبط اللاعب عبدالله توري، بعقد مع العميد حتى عام 2026، ويعتبر من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدرب شرودر، وكثيراً ما يصنع الفارق في المباريات، وخلال مشواره مع الفريق الذي بدأه في موسم 2022-2023 خاض اللاعب مع النصر 24 مباراة، وأحرز ستة أهداف.

وقال عبدالله توري لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد جداً بالتواجد مع النصر، ونسعى إلى الفوز في كل مباراة، وإهداء الفوز للجمهور ومجلس الإدارة، نعم خسرنا ثلاث مباريات، لكننا قدمنا مباريات قوية وفزنا في مباريات مهمة، قد يهبط الأداء في بعض الوقت وهذا وارد في كرة القدم، ولكن هذا ليس معناه أن الفريق لا يبحث عن الفوز أو التتويج بلقب بطولة، بالعكس نهدف إلى ذلك، ونطلب من الجمهور التواجد بقوة خلف الفريق، لمساعدة اللاعبين سواء كانت النتيجة مكسباً أو خسارة».

وأضاف: «قدمنا مباريات قوية في البطولة الخليجية، وكان آخرها الفوز على دهوك العراقي، وتصدرنا المجموعة وصعدنا إلى الدور المقبل، ونبحث عن الفوز باللقب وإهدائه للجمهور والنادي. نقدم ما لدينا للفريق، وأحياناً نكون جيدين وفي أوقات أخرى نكون غير موفقين، وهذا طبيعي في كرة القدم، ولكن نلعب للفوز في كل المباريات».