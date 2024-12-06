«مان سيتي» يكسر سلسلة عدم الفوز.. هل يعود للمنافسة

أعرب جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، عن ارتياحه بعدما عاد فريقه أخيراً لطريق الانتصارات بفوز كبير على نوتينغهاهم فورست 3-صفر، أول من أمس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) أن حامل اللقب دخل في أزمة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار في سبع مباريات متتالية، من بينها ست هزائم، وتعادل 3-3، بعدما كان متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة.

وجاءت أربع هزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتقلص فرص الفريق في الفوز بلقب الدوري، للمرة الخامسة على التوالي، ولكن يبدو أن الفريق نجح في قلب الأمور بالفوز على نوتينغهام فورست في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد.

وقال غوارديولا: «كنا بحاجة لهذا الفوز. النادي واللاعبون والجميع كانوا بحاجة لهذا الفوز».

وأضاف: «ولكن هذه مباراة واحدة، وبعد ثلاثة أيام سنكون في ملعب سيلهرست بارك لمواجهة كريستال بالاس، وهي مواجهة دائماً ما تكون صعبة».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد. استقبلنا بعض التحولات الهجومية، وأهدرنا بعض الأمور السهلة، وأخطأنا في بعض التمريرات التي كان يجب تجنبها، ولكن بشكل عام، أهم شيء هو كسر سلسلة عدم الفوز بالمباريات، وقد حققنا الفوز». وشارك كيفين دي بروين أساسياً، للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي، بعد شفائه من إصابة في الحوض، وصنع فارقاً كبيراً لفريق يبدو أنه تم تجديده. وينتهي عقد دي بروين (33 عاماً) بنهاية الموسم، لكن مشاركته من البداية، وتقديمه عرضاً جيداً، كان بمثابة رد قوي على التلميحات الأخيرة حول وجود خلاف مع غوارديولا.

وقال غوارديولا عن مساهمة دي بروين المتميزة: «أنا سعيد للغاية من أجله. غاب الموسم الماضي أشهراً عدة بسبب الإصابة، وهذا الموسم أيضاً». كما أعرب عن سعادته لعودة بروين، وقال: «كافح كثيراً، وتدرب بكد واستعاد لياقته. قدم أداءً جيداً في الدقائق التي لعبها في أنفيلد، واليوم لعب 75 دقيقة رائعة».