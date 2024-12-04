تعادل مخيب للعين أمام باختاكور في «النخبة»

عاد العين، حامل اللقب، بالتعادل 1-1 من المباراة التي جمعته مع مستضيفه باختاكور الأوزبكي، أمس، لحساب الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وصعّبت تلك النتيجة موقف العين في بلوغ المرحلة الثانية من البطولة، بعدما أصبح رصيده نقطتين فقط في المركز الـ11، مع بقاء مواجهتين له أمام الريان القطري والشرطة العراقي.

ودخل العين مواجهة باختاكور وهو مطالب بتحقيق الانتصار لإحياء آماله في التأهل، فاندفع مبكراً نحو الهجوم، وأضاع لابا كودجو فرصة التقدم بعد أن تلقّى كرة عرضية من محمد عباس، وهو على بوابة المرمى، لكن الكرة مرت من فوق رأسه في الدقيقة «4».

وفي الدقيقة الخامسة استقبلت شباك الزعيم الهدف الأول بعد هجمة مرتدة انطلق بها أدخامزودا من جهة اليسار، وسدد كرة قوية أبعدها الحارس، خالد عيسى، لكن يوركوزييف أكملها برأسه داخل المرمى، في غياب واضح للمدافعين.

وشكّلت المحاولات الهجومية من جانب فريق باختاكور خطورة حقيقية على مرمى خالد عيسى، ومن إحداها سنحت له فرصة خطرة بعدما وصلت الكرة إلى عبدمانويوف، من دون أن يكون مراقباً، لكنه سدد خارج الملعب «19».

وتراجع أداء العين في ربع الساعة الأخير من الشوط الأول، وكاد في أكثر من مناسبة أن يستقبل هدفاً لولا براعة الحارس، خالد عيسى، الذي تصدى لانفراد من أمام يوركوزييف، ليُحافظ لفريقه على حظوظه في المباراة.

ونجح العين، بعد استراحة الشوطين، في إدراك التعادل بفضل مهاجمه، المغربي سفيان رحيمي، الذي ضرب دفاع باختاكور من وسط الملعب، وتوغل ليضع الكرة على يمين الحارس الأوزبكي «48».

لكن الزعيم لم يهنأ كثيراً بهذا الهدف، إذ استقبل لاعبه، يحيى نادر، البطاقة الحمراء عند الدقيقة 55، بعد تدخل من تقنية «الفار».

ولم يؤثر النقص العددي كثيراً في أداء العين الذي حاول أن يصل للهدف الثاني، فأضاع لابا كودجو أخطر فرص هذا الشوط، بعد عرضية تلقاها من بندر الأحبابي، لكنه سدد الكرة برأسه بجانب القائم «68».

وبعدها أهدر سفيان رحيمي فرصة للتسجيل من انفراد بالمرمى، لكن الحارس نازاروف تألق وأبعد الكرة لضربة ركنية «71».

وتخلّى الحظ مجدداً عن لابا كودجو الذي ارتقى لعرضية بندر الأحبابي قبل الحارس الأوزبكي، وحوّل الكرة برأسه لكنها ضلت طريقها خارج الشباك «75».

وقبل النهاية أهدر كوامي فرصة هدف من كرة تابعها وهو قريب من المرمى، لكنها ارتطمت بأقدام الحارس الأوزبكي، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.