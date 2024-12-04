الاتحاد الفلسطيني يعفي المدرب دبوب من مهامه

أعفى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مدرب المنتخب الأول، التونسي مكرم دبوب، من مهامه بحسب ما أعلن، أمس، في حسابه الرسمي على موقع «إكس».

وكتب الاتحاد في منشور إن رئيسه الفريق جبريل الرجوب «يقدّم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد بقيادة إيهاب أبوجزر، يساعده فراس أبورضوان ومحمد الدجاني».

وعمل دبوب بشكل «شبه تطوعي» مع المنتخب الفلسطيني منذ 14 عاماً، وقال الرجوب «دبوب سيبقى عندنا، لكن التغيير لابد منه».

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية.