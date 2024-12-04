شباب الأهلي يبحث عن تأكيد الصدارة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، عند الساعة 20:00 من مساء اليوم، على استاد راشد في دبي، فريق ناساف كارشي الأوزبكي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2.

ويدخل شباب الأهلي مباراة اليوم وفي رصيده 10 نقاط بصدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة عن فريق الحسين إربد الأردني، والفريقان ضمنا التأهل إلى دور الـ16، لكن شباب الأهلي يبحث عن تحقيق هدفين من المباراة، الأول هو الفوز وضمان صدارة المجموعة الرابعة، والهدف الثاني هو الثأر من الفريق الأوزبكي الذي يعد الوحيد الذي فاز على شباب الأهلي في الدور الأول من دور المجموعات بنتيجة 2-1.

وأنهى «فرسان دبي» استعداده للمباراة بعد تدريبات يومية على الملعب الفرعي في استاد راشد بدبي، وشهدت التدريبات عودة اللاعب حارب سهيل، الذي غاب عن المباراتين الماضيتين، أمام الشارقة في الدوري، وأمام والحسين إربد في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا2، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال وجوده مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير.