تعادل مخيب للعين مع باختاكور في دوري «نخبة آسيا»

تلقت آمال العين حامل اللقب في التأهل لدور 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم ضربة موجعة بتعادله بعشرة لاعبين 1-1 أمام مضيفه باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري لمنطقة غرب القارة اليوم الثلاثاء.

وضع أوتابيك جوراكوزييف باختاكور في المقدمة مبكرا في الدقيقة السادسة بعدما تابع كرة مرتدة من حارس العين خالد عيسى.

وأدرك المغربي سفيان رحيمي التعادل للعين في الدقيقة 49 بتسديدة من خارج المنطقة بعد هجمة مرتدة سريعة.

وطرد الحكم لاعب العين يحيى نادر في الدقيقة 52 بسبب تدخل عنيف على لاعب من باختاكور.

وأهدر كودجو لابا فرصة هدف محقق للعين بضربة رأس في الدقيقة 75 مرت على بعد سنتميترات من المرمى.

وأنقذت عارضة العين ضربة رأس لباختاكور في الدقيقة 88 بينما تصدى خالد عيسى حارس العين لفرصة خطيرة في الدقيقة 90.

ولم يكن أمام العين بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم أي بديل سوى الفوز بالمباراة من أجل إحياء حظوظه في التأهل لدور 16 إذ يتذيل الترتيب بنقطتين. ويحتل باختاكور المركز التاسع بأربع نقاط. وتصعد أول ثمانية فرق من أصل 12 فريقا في مرحلة الدوري بمنطقتي شرق وغرب آسيا إلى مرحلة خروج المغلوب من البطولة.