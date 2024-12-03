"الجودو" يعتمد قائمته لبطولة طوكيو " جراند سلام"

اعتمد اتحاد الإمارات للجودو القائمة المشاركة في بطولة طوكيو "جراند سلام"، التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي بلاعبين هما نارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وبشيرات خرودي، "وزن تحت 52 كجم".

وتجري يوم الجمعة المقبل مراسم قرعة البطولة عبر "تقنية الفيديو"، بحضور ممثلي الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة، تمهيداً لانطلاقة المنافسات بمشاركة 286 لاعباً ولاعبة من 47 دولة.

ووصلت بعثة منتخبنا للجودو، إلى اليابان أمس قادمة من جورجيا بعد اختتام معسكر الإعداد، لاستكمال مرحلة الاستعداد النهائية للبطولة.