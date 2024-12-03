مقتل 56 شخصاً خلال مباراة كرة قدم في غينيا

قُتل 56 شخصاً على الأقل، أول من أمس، في مدينة نزيريكوري، ثانية أكبر مدن غينيا، في «تدافعات قاتلة» نتيجة لاحتجاجات قام بها مشجعون ضد قرارات التحكيم خلال مباراة كرة قدم، وفق ما أفادت الحكومة، أمس.

وقالت الحكومة الغينية: «تسببت الاحتجاجات على قرارات التحكيم في رمي الحجارة من قِبل المشجعين، ما أدى إلى تدافعات قاتلة».

وأضافت: «تشير المستشفيات إلى وقوع 56 قتيلاً في حصيلة مؤقتة».

وأدان رئيس الوزراء أمادو أوري باه «الحوادث التي شوهت المباراة بين فريقَي لابي ونزيريكوري»، في منشور له على «فيس بوك».