منتخب القوة البدنية يشارك في بطولة آسيا

دشن المنتخب الوطني للقوة البدنية، أمس، مشاركته في بطولة آسيا المقامة في مدينة طشقند الأوزبكية، وتستمر منافساتها حتى 11 الشهر الجاري، وينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية.

ويترأس بعثة المنتخب الأمين العام لاتحاد القوة البدنية، محمد المري، وتضم عضو مجلس الإدارة، فيصل الغيص، والحكم الدولي، إبراهيم العلي، والمدرب، محمد المازمي، والرياضيين: مايد آل رضا (وزن 75 كيلوغراماً)، وبطل العالم فيصل الزعابي ومحمد الكتبي (94 كيلوغراماً)، ومحمد الحميدي (105 كيلوغرامات)، وشما الحوسني ومريم عباس (52 كيلوغراماً).