الظفرة يهزم «غلف يونايتد».. ويواصل صدارة «الأولى»

فاز فريق الظفرة على ضيفه «غلف يونايتد» بهدفين نظيفين، أمس، في استاد حمدان بن زايد آل نهيان بنادي الظفرة، ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ليصبح رصيد الظفرة 19 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد «غلف يونايتد» عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وسجل للظفرة منصور إبراهيم الحربي في الدقيقة (78)، والفرنسي موهامد لامين ياتارا (90+6).

وتعادل حتا مع ضيفه «غلف إف سي» 2-2، ليصبح رصيد الأول ست نقاط في المركز الـ10، والثاني خمس نقاط في المركز الـ13.

وسجل هدفي حتا البرازيلي وليان ليرا (1)، ومواطنه باتريك روبسون (52)، فيما أحرز لفريق «غلف إف سي»، البرازيلي رينر الفيس (46)، وراشد لاهي (57).

وتستكمل الجولة اليوم بأربع مباريات، فيلتقي الإمارات مع الجزيرة الحمراء، ومصفوت مع دبا، والعربي مع الذيد، ويونايتد مع الحمرية.