جاي دي: كسرت الجليد بهدفي الأول مع الجزيرة

أكد لاعب نادي الجزيرة، البلجيكي جاي دي جيوسينز أنه يشعر بسعادة بعدما وضع بصمته الأولى مع «فخر أبوظبي»، بإحرازه أول أهدافه بقميص «فخر أبوظبي»، بعدما سجل الهدف الثالث في مرمى عجمان خلال لقاء الفريقين في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، الذي انتهى بفوز الجزيرة برباعية نظيفة، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أن يحرز الهدف بهذه الروعة.

وقال جاي دي جيوسينز لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف يمنحه مزيداً من الثقة في موسمه الأول مع الفريق، موضحاً أن «إحراز الأهداف له قيمة كبيرة لأي لاعب، ودائماً عندما ينضم اللاعب إلى فريق جديد، يكون تسجيله للأهداف بمثابة (كسر الجليد)، والحصول على ثقة كبيرة بالتأقلم مع الفريق».

وأضاف: «سعيد بأنني أحرزت أول هدف لي مع الفريق من ركلة حرة مباشرة، بطريقة جميلة نالت إعجاب الجمهور، وحصلتُ على تشجيع كبير من الجهاز الفني واللاعبين بعد الهدف».

وتابع: «زملائي أبدوا سعادتهم من أجلي، وهو شعور رائع أن تحصل على الدعم من جميع أفراد الفريق».

أما بالنسبة لسبب انتقاله إلى الجزيرة، فقال: «الصفقة تمت بسرعة كبيرة، ولم أتردد في الموافقة على العرض عقب مناقشته مع وكيل أعمالي، حيث إنه كانت هناك أحاديث عن انتقالي إلى الدوري السعودي، ولكنني وافقت على الفور على عرض نادي الجزيرة».

وأشار اللاعب البالغ 22 عاماً، إلى أنه لا يفكر في الخطوة المقبلة، وقال: «تركيزي حالياً على الظهور بشكل جيد مع نادي الجزيرة، وإثبات أحقيتي في المشاركة في التشكيلة الأساسية، حيث إنه من المبكر التفكير في العودة إلى أوروبا أو خطوتي المقبلة، لأنني سعيد بالفعل هنا، وأرغب في تقديم كل ما لديّ، وأن تكون لديّ بصمة مؤثرة مع الفريق».

وعن رأيه في حظوظ «فخر أبوظبي» في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، قال: «أرى أن الفريق دخل أجواء المنافسة، بعدما تحسّنت نتائجه وعروضه في المباريات الماضية، إذ إننا تقدّمنا إلى المركز الثالث، وأصبحنا قريبين من المنافسة على الصدارة».

وأردف: «في الوقت نفسه، من المبكر الحديث عن وجود أفضلية لفريق محدد في الفوز باللقب، والأمر ذاته بالنسبة إلينا، حيث إننا يجب أن نركز على كل مباراة بشكل منفصل، خصوصاً أنه لا توجد مباراة سهلة، وعلى الرغم من انتصارنا على عجمان بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثامنة من المسابقة، فإن المباراة كانت صعبة، وحصولنا على النقاط الثلاث يحتاج إلى تركيز كبير من اللاعبين، وتجنّب ارتكاب الأخطاء».

وأكمل: «نتحدث خلال التدريبات عن أهمية مواصلة النتائج الجيدة التي حققها الفريق في المباريات الماضية، خصوصاً أنه لدينا ثقة كبيرة بإمكاناتنا وقدرتنا على المنافسة، والروح الإيجابية داخل غرفة الملابس أمر جيد، وتركيزنا دائماً على تقديم كل ما لدينا لخدمة الفريق».

واختتم لاعب الوسط البلجيكي تصريحاته بحديثه عن العيش في الإمارات، وقال: «كل شيء رائع وجميل، وقد يكون الأمر الذي لم أتعوّد عليه عند وصولي إلى أبوظبي هو اختلاف درجات الحرارة وارتفاعها فقط، مقارنة بما تعودت عليه في بلجيكا، لكن رغم ذلك حفاوة الترحيب التي حصلت عليها من النادي، أسهمت في تأقلمي سريعاً، وعدم تأثري بعامل الجو، وحالياً الأجواء تحسنت بشكل كبير، ومن جانبي أتمنّى أن أساعد الفريق في تحقيق الانتصارات، وأن نقدّم موسماً استثنائياً يشهد منافستنا على الألقاب».

جاي دي جيوسينز:

. لم أترّدد في الموافقة على عرض الجزيرة، بعد مناقشته مع وكيل أعمالي.

. تقدّمنا إلى المركز الثالث وأصبحنا قريبين من المنافسة على الصدارة.